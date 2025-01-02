Financial Times опублікував свій прогноз на 2025 рік

2 января 2025, 12:15

Зазначимо, минулого разу видання припустилося лише трьох помилок у своєму прогнозі на 2024 рік.



Чи буде мирна угода між Україною і Росією? Так. Але обраний президент США Дональд Трамп тиснутиме на Москву санціями й посилить допомогу Україні, щоб примусити Росію до перемовин. Президент Зеленський погодиться на де-факто, але не де-юре російський контроль над окупованими територіями в обмін на гарантії безпеки від ЄС і США. Приєднання України до НАТО відкладуть. Путін сподіватиметься, що Європа втратить рішучість.

Чи залишиться Емманюель Макрон президентом Франції? Так. Але політична криза через втрату парламентської більшості послаблює його позиції.Чи розсваряться Ілон Маск і Дональд Трамп? Ні. Маск залишиться на боці Трампа заради вигоди для своїх компаній.Чи почне Дональд Трамп повномасштабну «тарифну війну»? Імовірно, так. Трамп може ввести 10% тарифи на щонайменше половину імпорту США, зокрема на товари з Китаю.Чи знизяться експортні ціни Китаю? Так. Китайські компанії посилять конкуренцію, що вплине на глобальні ринки. Це допоможе Пекіну компенсувати будь-яке підвищення тарифів з боку США.Чи завдадуть США та Ізраїль ударів по ядерних об’єктах Ірану? Ні. Але можливість такого розвитку подій залишається.Чи коштуватиме біткоїн $200 000? Так. Дружня криптополітика адміністрації Трампа сприятиме зростанню його вартості.Чи триватиме війна в Судані? Так. Це вигідно для багатьох політичних гравців. Судан стоїть надто далеко у списку світових пріоритетів, щоб закінчити там війну.