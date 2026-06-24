Енергонезалежний інтернет від Vodafone охопив більше 2 млн домогосподарств

24 июня 2026, 13:15

Vodafone розширив покриття оптичної мережі GPON до 2,1 мільйон домогосподарств. У травні минулого року цей показник становив близько 1,5 мільйони, таким чином, за рік оператор масштабував мережу на 40%.



Наразі технологія, яка дозволяє Vodafone забезпечувати до 100 годин безперебійного інтернету під час знеструмлень, доступна мешканцям 61 населеного пункту в 17 регіонах України.

Найбільше покриття енергоефективної мережі Vodafone розгорнуте у великих містах. Лідером за покриттям є Київ, де доступ до GPON мають уже 662 тисяч домогосподарств. В Одесі мережа охоплює 277 тисяч квартир та приватних будинків, у Дніпрі – 244 тисячі, а у Львові – 160 тисяч.Минулого року на карті покриття з'явились Чернівці та Кривий Ріг, цьогоріч інтернет для дому Vodafone Gigabit Net став доступним мешканцям Кропивницького та Броварів. Перевірити доступність послуги за конкретною адресою можна на інтерактивній карті від ЛУН Місто.«За останній рік абонентська база GPON зросла на 23%. Готовність до енергетичних викликів залишається важливим критерієм вибору постачальника інтернет-послуг, але водночас ми бачимо стабільний попит на хорошу якість та надійність зв’язку в цілому. Реагуючи на ці потреби, Vega повністю завершила модернізацію мережі, мігрувавши на PON усіх абонентів з попередніх технологій. Ми продовжуємо інвестувати в автономність інфраструктури та паралельно розбудовуємо мережу GPON, аби забезпечити принципово новий стандарт надійності послуг і створити значний запас пропускної здатності для майбутнього зростання споживання цифрових сервісів», – зазначив Сергій Скрипніков, генеральний директор компанії Vega, яка розвиває фіксований інтернет Vodafone.Компанія планує продовжувати активно розбудовувати оптичну інфраструктуру та підключати нові житлові масиви як у містах присутності мережі Vodafone так і в нових регіонах, готуючи країну до майбутнього осінньо-зимового періоду.