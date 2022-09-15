Як агросектор пов’язаний з можливостями та технологіями EcoFlow?

15 сентября 2022, 9:15

Минулого тижня відбулась масштабна офлайн бізнес-конференція – Large Farm Management (LFM).

Цьогоріч понад 150 представників великого агробізнесу, держави та технологічних компаній обговорювали майбутнє українського агросектору та ділилися власними прогнозами галузі. Енергонезалежні рішення від EcoFlow, як частина високотехнологічного агромайбутнього, були представленні нашим партнером DroneUA.

Перспективи у відрізку наступних декількох років надзвичайні:

- кожен бізнес і кожне домогосподарство зможе автономно продукувати та споживати електроенергію із використанням альтернативних джерел енергії та потужних накопичувачів;

-відтак з’явиться можливість контролю витрат за споживання електроенергії агровиробниками. Адже зараз підприємці не мають жодного важеля впливу на формування цінової політики для енергоресурсів, собівартості продукції постійно зростає.

З такими технологіями EcoFlow на ринку України вже зараз забезпечено присутність портативних зарядних станцій загальною ємністю понад 4 МВт/год. Вже до кінця цього року цей показник зросте до 7 МВт/год загальної накопичувальної спроможності.