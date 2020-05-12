Эффективная бизнес-модель позволят MasterCard быстро оправиться от кризиса

12 мая 2020, 12:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности акций MasterCard.

По мнению аналитиков, компания сохранит высокие темпы роста финансовых показателей благодаря эффективной бизнес-модели, инвестициям в новые технологии и расширению географии. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $320, потенциал роста составляет 13,9%.



MasterCard — оператор одной из крупнейших международных платежных систем, представленный в 210 странах и объединяющий около 22 тыс. финансовых учреждений. Компания продемонстрировала неплохие финансовые результаты в кризисном I квартале 2020 года благодаря сильному бренду и широкой распространенности карт, а также росту объема электронных платежей в мире. Так, выручка MasterCard в январе-марте увеличилась на 3,1% (г/г) до $4,01 млрд вследствие роста числа транзакций с использованием карт платежной системы на 13%, до 22,1 млрд. На счетах компании по итогам I квартала было размещено $10,68 млрд денежных средств и краткосрочных инвестиций при долгосрочном долге $12,47 млрд.



В отчетном периоде операционный денежный поток компании составлял $1,86 млрд (рост на 41,7% г/г). На капвложения было направлено $209 млн, а с рынка выкуплено 4,7 млн собственных акций за $1,4 млрд. Квартальный дивиденд в размере 40 центов на акцию соответствует дивидендной доходности на уровне 0,6%. В связи с пандемией COVID-19 MasterCard объявила о приостановке программы обратного выкупа акций в объеме $6,9 млрд, а марте 2020-го года отозвала прогноз на текущий финансовый год. Тем не менее, генеральный директор MasterCard Аджай Банга заявил, что видит «первые признаки стабилизации уровня расходов по картам».



Сильный баланс и эффективная бизнес-модель позволят MasterCard успешно пережить нынешний кризис и показать быстрое восстановление после окончания пандемии, считают аналитики ГК «ФИНАМ». Долгосрочные перспективы роста компании остаются прежними и связаны с дальнейшей экспансией цифровых платежей в мире: «Наибольший прирост финансовых операций по картам наблюдается в развивающихся странах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тогда как в развитых странах темпы подъема, вероятно, будут несколько слабее». Широкий международный охват MasterCard позволит ей оставаться главным бенефициаром тренда увеличения доли банковских карт и электронных платежей в глобальных покупках.



MasterCard является одним из технологических лидеров финансовой отрасли и инвестирует значительные средства в усовершенствование и разработку новых продуктов. В частности, компания уделяет повышенное внимание развитию решений для платежных систем на базе Blockchain, расширяет присутствие в сегменте бескарточных цифровых платежей и сегменте платежных услуг для бизнеса и заключает перспективные сделки M&A и стратегические альянсы. Например, в начале 2020 года MasterCard сообщила о договоренности о покупке фирмы RiskRecon – поставщика решений, помогающих предприятиям защищать свою сетевую инфраструктуру от кибератак. «MasterCard уже предлагает своим клиентам решения в области кибербезопасности, и данная сделка должна усилить ее компетенции в этой области», – говорится в исследовании.



По оценкам аналитиков, стратегические альянсы и партнерства, инвестиции в технологические улучшения, диверсифицированный портфель продуктов и планы выхода на новые географические рынки позволят MasterCard сохранить высокие темпы роста финансовых показателей в долгосрочной перспективе.



Акции MasterCard торгуются с разумными финансовыми коэффициентами и неплохо выглядят с точки зрения технического анализа, отмечают аналитики «ФИНАМа». Инвесторам рекомендуется покупать акции эмитента со среднесрочной целью $320.