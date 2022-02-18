Mastercard расширяет перечень консалтинговых услуг в сфере криптовалют

18 февраля 2022, 9:15

Компания Mastercard объявила о расширении консалтингового направления бизнеса, выходя за рамки платежей.

Среди новых консалтинговых практик компании – открытый банкинг, открытые данные, криптовалюты и цифровые валюты, а также вопросы экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

Уже более 20 лет консалтинг является одним из ключевых направлений работы Mastercard с клиентами как в вопросах разработки комплексных стратегий в платежах, так и рекомендаций по возможностям управления данными. Сегодня подразделение компании Data & Services насчитывает более 2000 специалистов по работе с данными, инженеров и консультантов, которые обслуживают клиентов в 70 странах мира. Выступая центром талантов для всей компании, подразделение стремительно расширяет свой штат, и уже привлекло более 500 выпускников колледжей и молодых специалистов.

Благодаря новым практикам Mastercard продолжит применять интегрированный подход, который включает лучшую аналитику, услуги, а также инструменты и активы, такие как Ciphertrace, Finicity и Aiia, Cyber Quant и Priceless Planet Coalition, чтобы принимать более совершенные решения с лучшими результатами во всех аспектах бизнес-деятельности клиента.



Открытый банкинг фокусируется на интересах бизнеса и потребителей с точки зрения того, где и как используют их финансовые данные, а также расширяет доступ к необходимым услугам. Чтобы помочь бизнесам эффективно внедрять открытый банкинг, специалисты Mastercard применяют аналитические данные, консалтинг и услуги разработки продуктовых предложений согласно Принципам ответственной работы с данными Mastercard. Недавно компания сотрудничала с крупной восточноевропейской группой банков, целью которой было предоставление новых услуг своим пользователям. Команда Mastercard помогла клиенту определить приоритеты и создать прототип мультибанковского приложения, позволяющего пользователям удобно управлять своими счетами в разных банках. Приложение уже работает.



Консультационные услуги Mastercard для банков и торговцев охватывают широкий спектр вопросов по цифровым валютам: от обучения на ранней стадии, оценки рисков, разработки стратегии работы с криптовалютой и выпуска NFT до криптовалютных карт и создания криптовалютных программ лояльности. Mastercard развивает партнерство с бизнесами-экспертами в области цифровых технологий, которые предлагают лучшие решения для криптовалют. Компания способствует расширению финтех-сектора на новых рынках, работая над стратегией их запуска и коммерциализации. Например, одно из направлений деятельности — помощь центральным банкам в изучении дизайна и выпуска национальной цифровой валюты на тестовой платформе Mastercard, которая позволяет изучать разные сценарии перед фактическим запуском на рынке и предоставляет доступ к глубоким знаниям по платёжным системам, правилам и регуляции, а также управлению.



Потребители достигли беспрецедентного уровня социальной и экологической осведомлённости о продуктах и брендах, которыми они пользуются. Консультанты Mastercard помогают компаниям лучше понять, что это значит для их бизнеса, и интегрировать эти знания в действенные стратегии, объединяющие большую миссию и бизнес-цели.