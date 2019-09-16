Mastercard и ПриватБанк запускают первый в Украине проект поведенческой биометри

16 сентября 2019, 10:15

Mastercard в партнерстве с ПриватБанком реализует первый в Украине проект верификации клиентов, основанный на поведенческой биометрии — для прогрессивной и безопасной аутентификации в эпоху, когда пароля недостаточно для защиты учетной записи.

Новое решение обеспечивается NuDetect — платформой прозрачной проверки пользователя от NuData, компания Mastercard. Проект планируется реализовать до конца 2019 года.



NuDetect позволит онлайн-банкингу и мобильному приложению Приват24 проверять клиентов по их уникальному поведению при взаимодействии с устройствами или приложениями. Решение анализирует сотни сигналов, включая характеристики устройства, пассивные биометрические и поведенческие показатели. Затем — сравнивает их со способом поведения пользователя в прошлом. Например, ведёт ли себя пользователь «Алекс» так, как обычно, или сегодня в его поведении есть что-то подозрительное? Внезапные изменения в ожидаемом поведении, такие как использование устройства с другим языком, ввод другого текста или слишком быстрый просмотр страницы — некоторые из многих мощных индикаторов риска.



Поведенческая аутентификация и «пассивная» биометрия являются новейшими технологиями для проверки пользователей по их поведению, а NuDetect — пионер в этой области. Технология NuDetect помогает организациям во всем мире проверять личность клиентов, используя их естественное поведение при взаимодействии в интернете. Решение обеспечивает ненавязчивую непрерывную аутентификацию, оно невидимо и не требует предварительной регистрации. Пользователю не нужно выполнять какие-либо дополнительные действия, кроме тех, которые он обычно совершает, используя свой аккаунт. Поведенческие данные таких взаимодействий анализируются в режиме реального времени, чтобы обеспечить достоверную оценку рисков пользователей — это помогает компаниям предотвратить потенциальные вторжения и атаки. Информация, идентифицирующая личность, не сохраняется, и данные никогда не будут доступны хакерам.



«Пассивная» биометрия позволяет проверить пользователя без каких-либо дополнительных усилий с его стороны, — комментирует Наталья Кангина, руководитель направления digital продуктов Mastercard в Украине. — Используя машинное обучение, платформа NuDetect создает профайл клиента, в котором собираются более 300 его уникальных параметров. По этим параметрам платформа в режиме реального времени определяет, является ли пользователь подлинным клиентом или мошенником».



Платформа NuDetect была разработана компанией NuData Security, которую приобрел Mastercard в 2017 году. Mastercard развивает свои обязательства по усилению защиты в цифровом пространстве, интегрируя NuData в свой и без того надежный набор продуктов по безопасности и защите от мошенничества. Это приобретение также укрепило усилия компании по обеспечению безопасности и аутентификации на уровне устройств, обеспечивая в режиме реального времени взаимодействие между эмитентами, торговцами и процессинговыми компаниями.



«Мы постоянно работаем над совершенствованием алгоритмов предотвращения мошенничества при онлайн транзакциях. Для этого мы анализируем множество различных параметров, чтобы предотвратить фрод и быть готовыми выявлять новые виды и способы мошенничества, которые появляются в мире, — отметил член правления ПриватБанка Сергей Харитич. — Реализация совместного с Mastercard решения позволит Приват24 предоставить нашим клиентам наиболее совершенный новый уровень безопасности, при этом — обеспечивая максимальную скорость и комфорт при проведении платежей».



Платформа NuDetect уже внедрена в Северной Америке, Латинской Америке и Европе. В декабре 2018, в период активного шоппинга, NuData помогла ритейлерам выявить более 1 миллиарда неправомерных цифровых операций и остановить 99% мошеннических атак, сэкономив торговцам во всем мире более 500 миллионов долларов.

