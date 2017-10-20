ПриватБанк открыл программу Mastercard Rewards для корпоративных карт

20 октября 2017, 10:45

Корпоративные клиенты ПриватБанка будут получать вознаграждения за оплату покупок картами своего предприятия.

Новая программа Mastercard Business Rewards позволит получать баллы за все покупки картой (в том числе в Интернете) и обменивать их на подарки из каталога программы.



«Покупка билетов, траты в командировке, чашечка кофе с партнерами, закупка техники в кабинет, вызов такси – всё, что оплачено картой, награждается баллами и подарками, – говорит руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Сергей Клюев. – Многие из наших клиентов (более 80 тысяч) уже участвовали в подобной программе, для них мы восстановили ранее накопленные баллы и добавили акций и подарков».



Чтобы получать премиальные баллы за расчеты корпоративными картами Mastercard ПриватБанка, директору или собственнику предприятия достаточно присоединиться к программе на сайте http://businessrewards.privatbank.ua/. После этого с каждой покупки в магазинах или Интернете с помощью корпоративной карты или карты «Ключ к счету» Mastercard автоматически начисляются денежные баллы. Обменять накопленные баллы на вознаграждения из каталога программы можно в личном кабинете на сайте программы.



Баллы за покупки в любых розничных магазинах на территории Украины и за рубежом составляют 5% независимо от вида карты. Один балл равен 20 грн, потраченным по картам предприятия. Баллы суммируются по всем картам одного предприятия.



Держатели премиальных корпоративных карт Mastercard, кроме накопления баллов, получат еще скидку до 30% в точках – партнерах программы «Бизнес-Бонус» (оплата авиа- и ж/д билетов, бронирование отелей, аренда автомобилей, расчет в ресторанах), а также бесплатное посещение бизнес-зала Mastercard аэропорта Борисполь.