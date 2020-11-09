"ФИНАМ" реализовал сервис пополнения брокерского счета без комиссий через СБП

9 ноября 2020, 9:45

Клиенты инвестиционной компании «ФИНАМ» получили возможность пополнения брокерского счета по Системе быстрых платежей (СБП).

Безопасное зачисление денежных средств без комиссии с реквизитов сторонних банков с помощью QR-кода и займет всего несколько минут.



АО «ФИНАМ» представило сервис пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей. Функционал СБП доступен инвесторам круглосуточно по рабочим дням недели. С помощью системы можно перевести сумму до 600 000 руб., комиссия за прием таких платежей не взимается. Срок зачисления средств на брокерский счет обычно составляет не более 5 минут с момента подтверждения банком-участником СБП.



СБП — сервис платежной системы Банка России, позволяющий проводить платежи между гражданами и организациями РФ. Чтобы перевести деньги с помощью этой системы, необходимо выбрать в личном кабинете счет для пополнения и ввести необходимую сумму, сформировать QR-код, после чего с помощью мобильного приложения другого банка отсканировать его и подтвердить операцию в банке-отправителе.



Одним из главных преимуществ пополнения через СБП, наряду со скоростью зачисления и отсутствием комиссий, является безопасность операций: QR-код не содержит персональных данных, таких как ФИО клиента или номер брокерского счета. Воспользоваться уникальным QR-кодом можно только один раз.



«Работа с Системой быстрых платежей на сегодняшний день является одним из оптимальных способов пополнений брокерского счета, который отличается высокими скоростью и безопасностью, что особенно актуально в современном мире. Как технологический лидер инвестиционной индустрии, который заботится об интересах клиентов, мы одними из первых предложили инвесторам новый сервис бесплатного пополнения. Пока воспользоваться преимуществами СБП могут только клиенты АО “ФИНАМ”, однако уже в скором будущем мы планируем предложить воспользоваться системой и клиентам Банка ФИНАМ», — говорит руководитель управления поддержки и развития проектов ГК «ФИНАМ» Константин Молчанов.