Как украинскому фрилансеру получить деньги из-за рубежа с помощью Payoneer

30 апреля 2020, 9:45

Украинские специалисты ценятся на рынке фриланса по всем популярным направлениям: от IT до графического и веб-дизайна.

Во фрилансе украинцев привлекают: достойная оплата труда, возможность работать из дома и гибкость, с которой они могут выбирать себе новые задачи. Но еще на старте сотрудничества с иностранными клиентами многие сталкиваются с мало приятной ситуацией, когда получить свои деньги бывает сложнее, чем заработать. Поэтому фрилансеры часто задаются вопросом: как получить деньги из-за границы самым выгодным и быстрым способом?



Есть два популярных варианта работы с клиентами: работать через биржи фриланса или вести финансовые отношения напрямую с клиентами. В обоих случаях использование платежных платформ – самый надежный и удобный вариант для заказчика совершить денежные переводы, а для исполнителя – получить оплату из-за границы максимально быстро.



Мы рассмотрим вариант получения средств на примере одной из самых популярных платежных платформ - Payoneer.



Почему опытные фрилансеры выбирают Payoneer:



1. Надежно и проверено.С этой платформой работают крупные фриланс-биржи (Wish, Fiverr, Upwork), фотостоки (iStock, Gettyimages, Shutterstock) и другие площадки (например, Airbnb). А также среди банков-партнеров Payoneer наиболее стабильные банки мира в каждой из стран (Bank of America, FirstCenturyBank, Barclays и др), что подтверждает надежность платформы.



2. Удобно. Для регистрации на сайте вам понадобиться всего 10 мин. После этого можно принимать платежи практически в любой валюте из разных стран. Созданный аккаунт Payoneer позволяет быстро перевести деньги на карту или банковский счет.



3. Выгодно. Стандартная комиссия за вывод денег с Payoneer в Украине на банковский счет или карту - 2%. При этом, если вы и ваши клиенты пользуетесь аккаунтом Payoneer, то переводы внутри сети будут бесплатными.



4. Быстро. Оперативность получения денежных переводов и вывода средств - важная характеристика платформы. Бесплатный перевод с Upwork на Payoneer будет идти до 2 дней, быстрый придет за 2 часа и обойдется всего в $2,50.



В случае варианта работы с заказчиком через биржи фриланса, торговые площадки, фотостоки и сервисы наиболее простым решением является вывод денег на аккаунт Payoneer. Для этого при регистрации нужно указать способ оплаты Payoneer. Напомним, что с Payoneer успешно работают крупнейшие площадки (Wish, Fiverr, Upwork, iStock, Gettyimages, Shutterstock, Airbnb).



При работе с иностранными клиентами напрямую (из США, ЕС, Японии, Канады, Австралии) точно также удобно и выгодно получать деньги на Payoneer. Это можно сделать несколькими способами:



1. Переводом внутри сети Payoneer без комиссии. Зачисление занимает до 2-х часов.



2. При помощи Global Payment Service. Данный сервис позволяет получать деньги на реквизиты, которые предоставляет Payoneer. Вы можете воспользоваться сервисом "Запрос платежа" и выставить счет клиенту - он может оплатить ваши услуги со своего банковского счета, кредитной картой или при помощи дебетования ACH (доступно только для клиентов США).



3. Получение от клиента оплаты по реквизитам, которые дает Payoneer. Клиент совершает платеж со своего банковского счета на ваш расчетный счет. Оплаты и работы будут регулироваться в рамках договора между исполнителем и заказчиком. Ваши реквизиты Payoneer при этом прописываются в договоре.



После того, как средства зачислены на ваш счет, можно перевести деньги на карту Приват, Монобанк или других украинских банков и потом обналичить. За вывод денег с Payoneer на карточки банков-партнеров (“ПриватБанк”, Monobank, “Альфа Банк” и др.) будет идти только небольшая комиссия - 2%.



Использование международной платежной платформы Payoneer упрощает ведение деятельности фрилансеров с иностранными клиентами. Для начала работы достаточно бесплатно зарегистрироваться в Payoneer по ссылке и начать принимать оплаты удобным способом.