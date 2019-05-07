ПриватБанк раздает фрилансерам карты с персональным дизайном и гаджеты

7 мая 2019, 13:15

ПриватБанк начал выпуск бесплатных карт Visa с персональным дизайном для украинских фрилансеров.

Как сообщили в банке, заказать такую бесконтактную персонифицированную карту смогут все пользователи сервиса Freelancehunt. Кроме того, фрилансеры и веб-мастера, которые будут получать переводы или выплаты на карту ПриватБанка Visa и использовать карту для оплаты покупок и услуг, в рамках специальной акции банка и международной платежной системы получат отличный шанс выиграть смарт-часы Apple Watch 4 или другие полезные гаджеты.

«Наши технологии позволяют пользоваться всеми преимуществами и сервисами банка без посещения отделения – в любой точке мира, с помощью ноутбука, планшета, смартфона, – говорит руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко. – Фактически наши электронные сервисы идеально подходят для фрилансеров, которые предпочитают работать без привязки к физическому рабочему месту».



Новая акция Freelancehunt, Visa и ПриватБанка продлится с начала мая до начала августа, для участия в ней нужно зарегистрироваться на fh.ua/privatbank. По данным ПриватБанка, сегодня банк обслуживает более 400 тысяч фрилансеров и IТ-специалистов. По оценкам экспертов, потенциал рынка фриланса в Украине в ближайшие годы позволит обеспечить работой или дополнительным доходом роялти почти миллион высококлассных специалистов IТ-рынка и других сфер бизнеса.