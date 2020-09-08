ПриватБанк запускает геймерский дизайн карт и акцию для геймеров

8 сентября 2020, 15:45

Все держатели карт VISA ПриватБанка теперь могут выбрать уникальный дизайн карт с персонажами вселенных игр Blizzard Entertainment.

Все действующие и новые клиенты ПриватБанка после регистрации на сайте https://promos.privatbank.ua/ua/promos/geymerski-skiny, выбора дизайна карты и совершения трех любых транзакций автоматически становятся участниками конкурса и получают шанс выиграть один из ценных призов, среди которых игровой компьютер, кресла для геймеров, игровые мониторы и фигурки Overwatch Series 5 Cute but Deadly.Акция доступна пользователям на всей территории Украины и пройдет с 7-го сентября по 31-е октября 2020 года.«Компания Blizzard Entertainment является одним из мировых лидеров в сфере компьютерных игр. Игры компании насчитывают миллионы пользователей по всему миру, и для Украины, в частности для всех клиентов ПриватБанка, которые являются фанатами игр компании, это уникальный шанс приблизиться к миру широко известных игр от Blizzard, которые за многие годы стали классикой в игровой индустрии», – говорит руководитель направления электронного бизнеса Кристина Кармазина.Чтобы стать участником акции и открыть карту VISA, не обязательно обращаться в отделение банка. Если пользователь авторизован в системе «Приват24», достаточно создать карту прямо в мобильном приложении, выбрать дизайн карты и совершить 3 транзакции.