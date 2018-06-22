ПриватБанк раздает Apple Watch за оплату Apple Pay на Belive

Пользователи мобильных гаджетов Apple на фестивале Belive, который открылся 21 июня в Киеве и продлится до конца недели, смогут получить одни из пяти Apple Watch, если будут расплачиваться картами Visa с помощью ApplePay.
Как сообщили представители ПриватБанка, клиенты которого первыми в Украине получили возможность пользоваться сервисом Apple Pay, при оплате им любых покупок на фестивале, который в этом году стал исключительно бесконтактным по картам Visa, каждая оплата автоматически принимает участие в розыгрыше одних из пяти Apple Watch. Информация о выигрыше супергаджета будет размещена непосредственно на чеке POS-терминала, а получить свои Apple Watch по счастливому чеку можно будет прямо на стенде ПриватБанка и платежной системы Visa.
Бесконтактные карты Visa и ПриватБанка для расчетов на территории фестиваля можно оформить мгновенно и бесплатно, для пополнения карт на территории фестиваля работают специальные банковские терминалы.
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