Рендерный снимок смартфона HTC U12

5 января 2018, 11:15

Китайские СМИ опубликовали, судя по всему, первое, так называемое рендерное фото смартфона HTC U12, который, по слухам, должен появиться ориентировочно в мае месяце.

Грядущая новинка получит дисплей, соотношение сторон которого 18:9, а разрешение – 4К.В основе новинки окажется чип Snapdragon 845, тактовая частота которого до 2,8 ГГц. Кроме того, в этой «связке» отмечен ускоритель Adreno 630. Об объеме оперативной памяти пока сведений нет.Основная камера будет двойной. Какие именно модули, пока информации также нет.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.