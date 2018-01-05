5 января 2018, 11:15

Рендерный снимок смартфона HTC U12

Китайские СМИ опубликовали, судя по всему, первое, так называемое рендерное фото смартфона HTC U12, который, по слухам, должен появиться ориентировочно в мае месяце.

Грядущая новинка получит дисплей, соотношение сторон которого 18:9, а разрешение – 4К.

В основе новинки окажется чип Snapdragon 845, тактовая частота которого до 2,8 ГГц. Кроме того, в этой «связке» отмечен ускоритель Adreno 630. Об объеме оперативной памяти пока сведений нет.

Основная камера будет двойной. Какие именно модули, пока информации также нет.

Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.
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