В 2018 году у HTC будет только один флагман – смартфон U12+

28 марта 2018, 12:15

Судя по всему, тайваньская HTC в этом году выпустит всего один флагманский смартфон – U12+.

Об сообщают инсайдеры.Аппарат получит 5,99-дюймовый дисплей, разрешение которого 1440х2880 точек. Соотношение сторон 18:9. Кроме того, у этого смартфона окажется двойная фронтальная и основная камеры. Сканер отпечатков пальцев будет предусмотрен также.В качестве аппаратной платформы прогнозируется Snapdragon 845 + 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 3420 мАч.Отдельно упоминается сканер отпечатков пальцев и защита корпуса по стандарту IP68.Программная платформа – Android 8.0, поверх которой будет предусмотрена фирменная оболочка Sense 10.Точная дата анонса пока не приводится. О стоимости информации также нет.