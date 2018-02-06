HTC "засветила" свой новый безрамочный смартфон U12

Тайваньская HTC, в рамках мероприятия Taiwan 5G Industry Alliance, продемонстрировала свой новый смартфон – U12.
Информацией об этом поделился пользователь @iamaniff в своем акаунте на Twitter.
Сведений о технических характеристиках терминала пока нет.
Что же касается официального анонса данной модели, он намечен на MWC 2018 – международной выставке, которая ежегодно проходит в Барселоне в период с 26 февраля по 1 марта.
По слухам, терминал получит 6-дюймовый безрамочный дисплей, соотношение сторон которого 18:9 и чип Qualcomm Snapdragon 845.