Официально представлен флагманский смартфон HTC U12+

24 мая 2018, 13:05

Тайваньская HTC теперь уже на официальном уровне анонсировала свой новый флагманский смартфон - U12+.



Новинка получила модный нынче безрамочный дизайн. Кроме того, в этом аппарате предусмотрена возможность управления при помощи сжатия. Также есть две двойные камеры.

Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – 1440х2880 точек. Соотношение сторон – 18:9.



Фронтальная камера – 8Мп, а вот основная получилась двойной – модули 16Мп+12Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 845 + 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 64/128 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 2 ТБ.



Емкость аккумулятора – 3500 мАч. Отмечается поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0.



Работает терминал под управлением Android 8.0 Oreo, поверх которого оболочка Sense 10.



Стоимость новинки - $799 за версию с 64 ГБ встроенной памяти и $849 за версию со 128 ГБ.



Продажи начнутся в июне.