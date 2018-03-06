Смартфон HTC U12 – названы спецификации

6 марта 2018, 12:15

Авторитетный в определенных кругах разработчик LlabTooFeR опубликовал некоторые характеристики касательно не представленного на данный момент смартфона HTC U12.

На данный момент эта новинка производителя известна под кодовым именем Imagine.Судя по всему, терминал будет укомплектован 5,99-дюймовым дисплеем, разрешение которого 1440х2880 точек. Соотношение сторон – 18:9.Основная камера будет двойной - модули 12Мп+16 Мп. Фронтальная камера – 8Мп.В качестве аппаратной платформы обещан Qualcomm Snapdragon 845 + 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора – 3420 мАч.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.Корпус U12 защищен по стандарту IP68.В продаже новинка появится с Android 8.0 «из коробки».Точная дата анонса пока не приводится.