HTC U12+ "засветился" на новых рендерных фото

5 апреля 2018, 10:45

На Yahoo! Taiwan «всплыло» несколько новых рендерных фото смартфона HTC U12+, который пока еще не был представлен официально.



Судя по всему, грядущая новинка таки получит безрамочный дизайн с двойной фронтальной камерой. Кроме того, на тыльной панели будет расположен сканер отпечатков пальцев, а также двойная основная камера.

Согласно утечкам, этот флагман тайванского вендора будет укомплектован 5,99-дюймовым дисплеем с матрицей Super LCD. Разрешение его составит Quad HD+, а соотношение сторон – 18:9. Модули фронтальной камеры – 8Мп, а основной – 16Мп+12Мп.



В качестве аппаратной платформы прогнозируется Snapdragon 845. Объем оперативной памяти 6 ГБ, а встроенной пользовательской – до 256 ГБ.

Емкость аккумулятора – 3240 мАч.Кроме того, отмечается защита корпуса по стандарту IP68, поддержка функции разблокировки смартфона по лицу пользователя и пр.В качестве программной платформы - Android 8.0 Oreo.Анонс новинки состоится в начале мая. О дате релиза пока ничего не известно.