Folds и Arc – возможные названия гибкого смартфона LG

29 июля 2019, 16:23

Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что южнокорейская LG направила в Ведомство по интеллектуальной собственности Южной Кореи несколько заявок на регистрацию новых ТМ для смартфонов.

В этих документах грядущие новинки значатся под именами Folds и Arc. Специалисты утверждают, что под такими именами выйдут смартфоны LG с гибкими дисплеями.Стоит напомнить, что ранее этот южнокорейский гигант уже регистрировал ряд ТМ для новых смартфонов, которые могут иметь отношение к гибким «умным» телефонам - Flex, Foldi, Duplex и Bendi. Таким образом, совершенно не исключено что в перспективе производитель может представить и несколько семейств аппаратов с гибкой конструкцией дисплея.Отметим, что о разработке гибких смартфонов впервые LG заявила еще в октябре прошлого года. Однако до настоящего времени было показано всего несколько прототипов.