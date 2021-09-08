LG представила твёрдое как стекло покрытие для гибких дисплеев

8 сентября 2021, 11:15

Одна из крупнейших химических компаний Южной Кореи LG Chem представила новую технологию, которая должна значительно улучшить складные смартфоны.

Речь идёт о совершенно новом покрытии для гибких дисплеев, в составе которого нет пластика. Несмотря на то, что LG ушла с рынка смартфонов, новая разработка наверняка пригодится другим производителям, клиентам корейской компании.

Новый материал позволяет создавать смартфоны, экран которых складывается как внутрь, так и наружу. LG назвала его Rear Folding Window. Самым большим преимуществом нового типа покрытия станет его высокая твёрдость. При этом, по словам LG, новый материал можно будет формировать в панели, которые будут тоньше закалённых стёкол, использующихся в современных смартфонах. Несмотря на всю прочность нового покрытия, оно будет таким же гибким, как и пластик. Ещё одним его преимуществом станет уменьшение складок между половинами экрана, которые сейчас являются одним из важных недостатков устройств с гибкими экранами.

По заявлению LG Chem, новое покрытие также будет крайне надёжным. После испытаний, которые включали 200 тысяч циклов сгибания-разгибания панели, оно сохранило свои эксплуатационные свойства и не продемонстрировало следов износа. К сожалению, массовое производство нового материала начнётся не ранее 2023 года, так что смартфоны с ним мы увидим не скоро.

(С) 3dnews.