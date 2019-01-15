Mi 9 – опубликованы подробности о новом флагмане Xiaomi

15 января 2019, 11:15

Судя по всему, новый флагманский смартфон Xiaomi получит улучшенную скоростную зарядку.

Ее мощность – 24Вт.Кроме того, по слухам, грядущая новинка будет обладать 6,4-дюймовым дисплеем с AMOLED-матрицей в основе и сканером отпечатков пальцев. Основная камера будет тройной – модули 48Мп, 12Мп и 3D ToF.В качестве аппаратной платформы прогнозируется Snapdragon 855, а объем оперативной памяти окажется на уровне 8 либо 10 ГБ. Объем встроенной пользовательской памяти – 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Емкость аккумулятора -3500 мАч.Точная дата анонса пока не называется.