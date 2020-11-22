OPPO представляют полнопрофильную систему управления цветом

22 ноября 2020, 17:01

Компания OPPO объявила об официальном запуске полнопрофильной системы управления цветом. Новая система будет представлена во флагманских смартфонах серии OPPO Find X3 в 2021 году.

Полнопрофильная система управления цветом от OPPO — первая для Android, которая поддерживает полный широкий диапазон DCI-P3 и 10-битную глубину цвета для захвата, хранения и отображения. Аутентичное и точное воспроизведение цветов обеспечивает невероятный опыт просмотра.

DCI-P3 и всеобъемлющие 10-битные изображения HEIF: полнопрофильная система управления цветом расширяет границы визуального восприятия

Учитывая будущие тенденции использования широкой цветовой гаммы и большой глубины цветов, команда исследователей и разработчиков OPPO показала достойную работу по воссозданию цветов, усовершенствовав базовую систему и оборудование. Система представляет собой комплексное решение, охватывающее все этапы: получение изображений, вычисления, кодирование, хранение, декодирование и отображение. Этого удается достичь благодаря поддержке изображения HEIF с 10-битной глубиной цвета и широким цветовым диапазоном P3.



Для полнопрофильной системы управления цветом используется алгоритм высшей спецификации и оборудование для записи цвета во время съемки. R&D-исследования ОРРО способствовали достижениям в таких сферах, как коррекция деформаций, многокадровое уменьшение шума и чрезвычайное перцептивное разрешение. Теперь же новая система от OPPO поддерживает датчики изображения с режимом DOL-HDR. Технология DOL-HDR синтезирует различные условия экспозиции изображения — работает, используя два последовательных изображения (одно с более темным значением экспозиции и одно с более светлым) и объединяя их, чтобы создать единый кадр. Поэтому даже при ярком свете удается сделать замечательные, качественные снимки.



Теперь, когда существует совершенное аппаратное обеспечение, возникает вопрос калибровки. Процедура калибровки экрана OPPO гарантирует профессиональную цифровую точность передачи цветов на уровне пленки примерно 0,4 JNCD, обеспечивая тем самым неизменно точное отображение на экране. С другой стороны, собственный алгоритм OPPO гарантирует совместимость цветовой гаммы, регулируя DCI-P3 с белой точкой D65 в центре цветового пространства.



По сравнению с 8-битной глубиной 10-битная глубина цвета смягчает искусственные визуальные особенности, возникающие из-за разрывов цветов. 10-битная глубина цвета дополнительно улучшает цветовой градиент, чтобы повысить качество визуального контента при создании и редактировании. А новый, мощный формат HEIF размером всего около 50 % JPEG-изображения полностью поддерживает широкий спектр мультимедиа, включающий статические изображения, Exif, информацию о глубине и динамические видео. В итоге пользователи получают больше свободы для творчества. Стоит также отметить, что формат HEIF можно усовершенствовать, чтобы обеспечить совместимость сверхбольшой глубины цвета.



Во время недавнего OPPO INNO DAY 2020 основатель и генеральный директор OPPO Тони Чен заявил, что компания поддерживает и пропагандирует концепцию «Технологии для человечества, доброта для всего мира». OPPO развивают технологии, чтобы люди замечали и сохраняли красоту вокруг себя, и воплощают мечту о будущем, помогая пользователям брать от жизни лучшее.

Именно на это направлены R&D-достижения OPPO в области управления цветом. Полнопрофильная система управления цветом OPPO — это базовая функция на системном уровне, к тому же это смарт-технология. Сначала ОРРО стремились достичь единого стандарта с каждым экраном, чтобы обеспечить точность отображения цветов, а теперь компания ищет способ удовлетворить потребности пользователей путем персонализированной настройки.

В далеком 2018 году R&D-команда OPPO осознала проблемы, с которыми сталкиваются пользователи смартфонов с некачественным отображением цветов. Инженеры компании продолжили систематические исследования коррекции цветов, чтобы удовлетворить потребности широкой аудитории и предложить более качественный опыт. Теперь OPPO продвигаются на шаг вперед и представляют комплексное решение для коррекции цветов. Взяв за основу инсайты масштабного количественного и качественного исследования на смартфонах со слабым визуальным компонентом, ОРРО модернизировали решение для коррекции цвета и представили OPPO Color Correction Solution 2.0 («Решения для коррекции цвета 2.0»).



Годы инноваций в OPPO привели к новым достижениям в отображении цветов на экранах смартфонов. Полная система управления цветом будет доступна во флагманской серии OPPO Find X3 2021 года.



Благодаря аутентичному, точному и кастомизированному управлению цветом OPPO стремятся предложить пользователям интуитивный способ исследования мира и фиксации жизни в ее самых ярких цветах.