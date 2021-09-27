Oppo анонсировала телевизор Smart TV K9 с диагональю 75 дюймов по цене $900

27 сентября 2021, 9:45

Китайская компания Oppo представила телевизор Smart TV K9 под управлением операционной системы ColorOS TV 2.2. Новинка поступит в продажу 30 сентября по ориентировочной цене 900 долларов США.

Панель имеет размер 75 дюймов по диагонали и обладает разрешением 3840 × 2160 пикселей, что соответствует формату 4К. Говорится о поддержке HDR 10+ и 93-процентном охвате цветового пространства DCI-P3. Угол обзора по горизонтали достигает 178 градусов. Яркость равна 300 кд/м2. Благодаря узким рамкам экран занимает 95 % площади фронтальной поверхности.



Телевизор оснащён процессором MediaTek MT9652 с четырьмя вычислительными ядрами и графическим ускорителем G52 MC1 GPU. Объём оперативной памяти составляет 2 Гбайт, вместимость встроенного флеш-накопителя — 32 Гбайт.



В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, контроллер Ethernet для проводного подключения к компьютерной сети, три интерфейса HDMI 2.1 и два порта USB.

Аудиосистема Dolby Audio содержит два динамика мощностью 15 Вт каждый. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с поддержкой Bluetooth.

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