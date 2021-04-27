OPPO анонсировала умный телевизор Smart TV K9 с улучшенной цветопередачей

27 апреля 2021, 12:45

Шестого мая OPPO проведёт в Китае мероприятие по запуску новых продуктов. Компания подтвердила, что на нём будут представлены как минимум четыре продукта.

Речь идёт о смартфоне OPPO K9 5G, наушниках Enco Air, фитнес-трекере OPPO Band и телевизоре Smart TV K9. Вчера компания раскрыла ключевые характеристики последнего.

Согласно данным, опубликованный официальной учётной записью OPPO в Weibo, грядущий OPPO Smart TV будет доступен в трёх размерах: 43, 55 и 65 дюймов. Компания утверждает, что этот телевизор сможет воспроизводить 1,07 миллиарда цветов. Используемые в нём матрицы смогут обеспечить 93-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Кроме того, говорится, что они обеспечивают точность цветопередачи Δ<2. Также заявлена поддержка HDR10+.

К сожалению, об OPPO Smart TV K9 пока больше ничего достоверно не известно. Тем не менее, есть предположения, что он получит разрешение 4К. Согласно информации, которая просочилась в Сеть несколько дней назад, OPPO Smart TV K9 будет располагаться в модельном ряду компании ниже чем выпущенные ранее OPPO TV S1 и TV R1.

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