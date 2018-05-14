"Живые" фото и характеристики смартфона Nokia X

14 мая 2018, 11:45

В Weibo "всплыли" несколько так называемых "живых" фотографий смартфона Nokia X, который пока еще не был представлен официально.

Напомним, что Nokia X – это первый смартфон HMD Global, который получит вырез под экраном в стиле iPhone X. Тыльная панель "трубки" окажется стеклянной.



Основная камера будет двойной. Вспышка, которая ее дополнит, окажется 2-цветной. Сверху на торце предусмотрен 3,5-миллиметровый разъем, справа регулировщик звука и кнопка включения, а снизу порт micro-USB 2.0.

По слухам, эта новинка получит 5,8-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+. В качестве аппаратной платформы обещан 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636, а объем оперативной памяти составит 3 либо 4 ГБ. Кроме того, будет выпущена версия терминала и с 6 ГБ "оперативки". Объем встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 128 ГБ включительно. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

Анонс новинки намечен на 16 мая в Китае.