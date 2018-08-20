В Украине Huawei P20 получил технологию ускорения обработки графики GPU Turbo

20 августа 2018, 9:45

Компания Huawei начинает постепенное обновление своих смартфонов, оснащая их революционной технологией ускорения обработки графики GPU Turbo. Первой усовершенствованной моделью стал флагманский смартфон Huawei P20.

Модель P20 получила абсолютно новую двойную камеру Leica с 12-мегапиксельным датчиком c диафрагмой f/1.8 и 20-мегапиксельным монохромным датчиком c диафрагмой f/1.6, которые обеспечивают качественную ночную съемку. Смартфон оснащен 24-мегапиксельной селфи-камерой и работает под управлением искусственного интеллекта, который дарит пользователям потрясающие возможности фотосъемки. Кроме того, Huawei P20 поставляется в новом эксклюзивном градиентном розовом цвете, поддерживает 6-осевую технологию стабилизации изображения и съемку в режиме суперзамедленного действия с частотой 960 кадров в секунду, что позволяет фиксировать детали, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Теперь ко всем вышеперечисленным преимуществам добавлены новые возможности GPU Turbo.GPU Turbo — новая революционная технология, призванная оптимизировать обработку графики реструктуризацией процесса на системном уровне. Таким образом, технология существенно улучшает программно-аппаратную интеграцию. На практике это означает, что смартфон, оснащенный GPU Turbo, может работать с самыми графически сложными играми и приложениями. При этом эффективность обработки графики повышается на 60%, а потребление энергии процессором снижается до 30%, что особенно выгодно для пользователей, поскольку операции по обработке графики обычно являются очень энергозатратными.На данный момент в списке поддерживаемых игр представлены только популярные PUBG MOBILE и Mobile Legends: Bang Bang, однако ожидается, что в скором времени данный перечень существенно расширится. Этому значительным образом способствует тот факт, что технология не требует никаких дополнительных разработок со стороны создателей игрового контента, поскольку базируется на платформе общего назначения.Huawei P20 стал первым смартфоном компании на рынке Украины, оснащенным GPU Turbo. В дальнейшем преимущества новой технологии смогут ощутить на себе и пользователи других моделей.