Состоялся официальный анонс смартфона Sharp Aquos S3 High Edition

Компания Sharp объявила об анонсе своего нового смартфона - Aquos S3 High Edition.
В основе новинки – 8-ядерный чип Snapdragon 660. Тактовая частота его – до 2,2 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь графика Adreno 512 и модем X12 LTE. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.
Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение 1080х2280 точек. Согласно официальным данным, обеспечивается 135-процентный охват цветового пространства RGB. Яркость – 550 кд/м2.
Емкость аккумулятора – 3200 мАч.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC, а еще порт USB Type-C.
Работает терминал под управлением Android 8.0 Oreo.
Новинка уже поступила в продажу по цене $570.