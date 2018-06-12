Состоялся официальный анонс смартфона Sharp Aquos S3 High Edition

12 июня 2018, 10:15

Компания Sharp объявила об анонсе своего нового смартфона - Aquos S3 High Edition.

В основе новинки – 8-ядерный чип Snapdragon 660. Тактовая частота его – до 2,2 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь графика Adreno 512 и модем X12 LTE. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.



Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение 1080х2280 точек. Согласно официальным данным, обеспечивается 135-процентный охват цветового пространства RGB. Яркость – 550 кд/м2.



Емкость аккумулятора – 3200 мАч.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC, а еще порт USB Type-C.



Работает терминал под управлением Android 8.0 Oreo.



Новинка уже поступила в продажу по цене $570.