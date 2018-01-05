Смартфон Sharp Aquos S3 получит дизайн в стиле iPhone X

Сразу несколько авторитетных СМИ поделились некоторыми особенностями смартфона Aquos S3, который пока еще не был представлен официально.
Судя по всему, грядущая новинка получит дизайн в стилистике iPhone Х.
Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек. Соотношение сторон – 18:9.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется чип Snapdragon 660, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Графика в этой «связке» - Adreno 512, а модем X12 LTE. Объем оперативной памяти по разным данным составит 6 ГБ, а встроенной пользовательской – до 128 ГБ. О модуле расширения пока ничего не известно.
Емкость аккумулятора – 3100 мАч.
Работать новинка будет, скорее всего, под управлением Android 8.0.
Точная дата анонса, а также ориентировочная стоимость пока не известны.