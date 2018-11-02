Состоялся официальный анонс смартфона Lenovo Z5 Pro

2 ноября 2018, 12:45

Китайская Lenovo без особого пафоса представила свой новый смартфон-слайдер - Z5 Pro.



В основе новинки - Qualcomm Snapdragon 710. Объем оперативной памяти 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.

Диагональ дисплея – 6,39 дюймов. В основе - Super AMOLED. Разрешение экрана – Full HD+. Дисплей занимает более 95% всей передней панели.Основная камера новинки получись двойной – модули 24Мп и 16Мп. Фронтальная камера также двойная – модули 16Мп и 8Мп.Сканер отпечатков пальцев экранный.Емкость аккумулятора – 3350 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, в этом плане отмечена поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac ), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.Работает аппарат под управлением Android 8.1, поверх которой «натянута» оболочка ZUI 10.В продаже терминал появится по цене от $287. Первая страна, пользователи которой смогут приобрести новинку – Китай.