Сегодня будет представлен смартфон-слайдер Lenovo Z5 Pro

1 октября 2018, 14:45

Об этом сообщил один из вице-президентов компании, в рамках конференции Conference Tech World 2018 в Китае.

Грядущая новинка будет представлена в День образования Китайской Народной Республики, то есть, 1 октября.



Ключевая особенность терминала – сдвигающийся относительно основного модуля корпус экрана, благодаря чему пользователь получает доступ к камере.

Кроме того, этот аппарат производителя получит флагманские характеристики. В основе окажется Snapdragon 845, а объем оперативной памяти - 6/8 ГБ. Объем встроенной пользовательской – 64/128/256 ГБ. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Диагональ дисплея – 6,5 дюйма. Основная камера двойная – 20Мп+16Мп.