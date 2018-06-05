В Siri появилась возможность запрограммировать голосовые команды

5 июня 2018, 12:45

Компания Apple, в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдёт в Сан-Хосе с 4 по 8 июня, представила новую функцию Siri – Shortcuts.

Siri Shortcuts – это команды, которые призваны быстрее помочь справиться с делами. Так, теперь помощник может работать в любом приложении, подсказывая в нужный момент необходимые действия.Настройка голосовых команд доступна на пользовательском уровне. Мало того, можно даже настраивать серии различных действий и выполнять их одним касанием или простой голосовой командой.