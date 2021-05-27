Google добилась разрешения на строительство огромного кампуса в Сан-Хосе

27 мая 2021, 12:15

Власти калифорнийского города Сан-Хосе спустя почти четыре года переговоров одобрили строительство в центе города огромного кампуса Google.

В рамках этого проекта Google возведёт на более чем 30 гектарах земли около 680 тыс. м² офисных помещений, в которых будут работать 20 тыс. сотрудников компании, а также построит тысячи единиц жилья.

«Мы хотели бы поблагодарить город и сообщество за годы сотрудничества и настоящего партнёрства. Вместе мы создали основу для общедоступного и экологически ориентированного места, которое объединит всё лучшее, что есть в Сан-Хосе и Google», — сказала директор по развитию Google в Сан-Хосе Алекса Арена (Alexa Arena).

На территории кампуса планируется строительство 4 тыс. единиц жилья, 1 тыс. из которых будет отведена под доступное жильё для малообеспеченных граждан с доходом ниже 30 % от среднего заработка по городу. Ещё на территории кампуса найдётся место для 300 гостиничных номеров и 800 резиденций, предназначенных для краткосрочного проживания корпоративных гостей и командированных сотрудников Google. Примечательно, что больше половины всей выделенной под строительство земли будет занято жильём и общественными местами, такими как парки, рестораны, торговые площади, смотровые площадки, места для развлечения и др.

Строительство в рамках данного проекта планируется начать уже в следующем году, но, как ожидается, полная его реализация займёт от 10 до 30 лет. На строительство всей необходимой инфраструктуры Google планирует потратить $1 млрд. Кроме того, компания заплатит $265,8 млн за землю в центре Сан-Хосе, а также выплатит ещё $200 млн социальных пособий жителям.

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