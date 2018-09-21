Lenovo Z5 Pro – 6,85-дюймовый флагманский смартфон с Snapdragon 845

21 сентября 2018, 13:45

В Weibo «всплыли» подробности о смартфоне Lenovo Z5 Pro, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит выдвижной механизм для камеры.Диагональ дисплея Lenovo Z5 Pro – 6,5 дюйма, а его разрешение 1440х2280 точек. Экран будет занимать 95% всей передней панели.В качестве аппаратной платформы прогнозируется Snapdragon 845 + 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Как скоро новинка появится в продаже, пока не сообщается.