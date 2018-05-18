Новый смартфон Lenovo Z5 получит 4 ТБ встроенной памяти

18 мая 2018, 10:45

Об этом сообщил вице-президент Lenovo, Чанг Ченга (Chang Cheng).

По его сведениям, ТОПовая версия Z5 будет обладать именно 4 ТБ встроенной памяти, чего достаточно для хранения миллиона фото, созданных камерой данного терминала.



Кроме того, грядущая новинка получит модный нынче безрамочный дизайн, а дисплей будет занимать около 95% всей передней панели. Тыльная сторона аппарата окажется из закаленного стекла.

В основе прогнозируется чип Helio P60.Другие особенности будущей новинки пока не называются.Как скоро будет представлен терминал, пока также не известно.