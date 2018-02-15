Состоялся официальный анонс безрамочного смартфона Xiaomi Redmi Note 5

15 февраля 2018, 10:15

Китайская Xiaomi на территории Индии представила свой новый доступный смартфон - Redmi Note 5 Pro.

Новинка получила модный на данный момент безрамочный дизайн, а, кроме того, обладает сканером отпечатков пальцев, обустроенным на тыльной панели.Диагональ экрана – 5,99 дюймов. Разрешение – Full HD +, а соотношение сторон – 18:9. Фронтальная камера – 5Мп, основная – 12Мп. Последняя дополнения 2-цветной вспышкой.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 625 + 3+4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 128 ГБ включительно. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Работает аппарат под управлением Android 7.1.2.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отметим 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС и dual-SIM.В продаже новинка окажется в нескольких цветовых решениях корпуса – черном, золотистом, а также розово-золотистом и голубом. Версия терминала с 3 ГБ ОЗУ/ 32 ГБ ПЗУ обойдется покупателю в $155, а 4ГБ ОЗУ/ 64 ГБ ПЗУ - $187.