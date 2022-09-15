"Ленд-ліз з Росії": скільки трофеїв здобули українці у контрнаступі

З 29 серпня до 12 вересня візуально підтверджено втрату росіянами 442 одиниць техніки. З неї 237 одиниці, а це 54% від втрат ворога – стали українськими трофеями та допоможуть бити окупанта.
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