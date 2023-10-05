5 октября 2023, 13:45

Дрони СБУ цієї уразили російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" під Бєлгородом

Ціна такого комплексу – $1,2 млрд.

На викладених росіянами відео чутно приблизно 20 вибухів у розташуванні "Тріумфу" і його РЛС.


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