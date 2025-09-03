США створюють штаб-квартиру Командування космічних сил

3 сентября 2025, 10:15

Минулого року Пентагон заявив, що Росія запустила ймовірну космічну зброю та розгорнула її на тій же орбіті, що й урядовий супутник США.

Москва звинувачувала Сполучені Штати в прагненні розмістити зброю в космосі після того, як Вашингтон наклав вето на російську ініціативу про нерозповсюдження в ООН.

Росія вивчає можливість розміщення в космосі ядерної зброї, яка здатна одним махом знищити сотні супутників. Таке попередження зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Телеканал CNN уточнив, що Росія розробляє зброю, яка під час вибуху може створити потужний електромагнітний імпульс, здатний вивести з ладу урядові та комерційні супутники. Ідеться про супутники, що відповідають за мобільний та інтернет-зв'язок, наприклад, про великі угруповання малих супутників Starlink.

Також експерти Пентагону припускають, що США можуть програти нові космічні перегони з Китаєм, який стрімкими темпами розширює свої можливості. Згідно з прогнозом, КНР перебуває на шляху до того, щоб стати домінуючою космічною державою до 2045 року.