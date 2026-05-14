14 мая 2026, 12:45

Онлайн-книгарня MEGOGO BOOKS запустила «Хаб книжкових клубів» — інтерактивний розділ на сайті, де зібрані книжкові клуби з різних куточків країни.

Проєкт є продовженням місії MEGOGO BOOKS із розширення аудиторії читачів через появу нових місць взаємодії з книжковими темами.

На етапі запуску Хаб працює у пілотному форматі та налічує понад 100 верифікованих спільнот, зокрема Книжковий клуб The Ukrainians Media, Kyiv Bookworms Club, читацький клюб НаУКМА, «OnlyBooks», онлайн клуби «Вовчиці», «Читанка» та багато інших. Команда MEGOGO BOOKS валідує кожен клуб, даючи читачам доступ лише до реальних та активних ініціатив.

На платформі доступна система фільтрів за допомогою якої користувачі можуть обирати спільноти за містом, жанровими вподобаннями та форматом — “живі” зустрічі офлайн чи дистанційні онлайн-дискусії. Наразі Хаб охоплює більшість обласних центрів, проте мета проєкту — достукатися до найменших міст і сіл, стимулюючи розвиток культури читання в регіонах, а також українські книжкові клуби в інших країнах світу.

«Ми спостерігаємо появу нових й активний розвиток сталих читацьких спільнот, і для MEGOGO BOOKS було вкрай важливо зафіксувати цей стан книжкової інфраструктури. Віримо, що це стимулюватиме розвиток усього ринку, а наш проєкт гуртуватиме навколо платформи аудиторію. Згодом команда планує розширювати функціонал проєкту, додавати нові розділи та працювати з активними спільнотами», — коментує Катерина Котвіцька, директорка з контенту MEGOGO BOOKS.