14 мая 2026, 9:15

"Альфа" СБУ ищет IT-специалистов в свою команду

"Мы ищем не идеальных кандидатов, а людей, имеющих гражданский профессиональный опыт в этой сфере и желающих применять свои навыки там, где они действительно будут иметь значение для обороны страны", — отметили в "Альфе".



СБУ предлагает⁠ ⁠службу по контракту или мобилизации, обещает ⁠качественную подготовку и лучшее снаряжение.



В обязанности IT-специалистов, среди прочего, будет входить ⁠написание софта для БПЛА-технологий и внутренних систем, ⁠поддержка систем управления и автоматизации процессов, ⁠работа с большими массивами данных, ⁠обеспечение киберзащиты.

