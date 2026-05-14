Logitech G представила клавіатуру G512 X

14 мая 2026, 0:01

Новинка пропонує геймерам розширені можливості налаштування: поєднання аналогових і механічних перемикачів в одному пристрої



Компанія Logitech G офіційно презентувала нову ігрову клавіатуру Logitech G512 X TMR Analog/Mechanical, орієнтовану на геймерів, які прагнуть, щоб їхня гра підлаштовувалася під них.

Нова модель відображає перехід від статичного обладнання до модульної системи, яку можна гнучко налаштовувати під потреби користувача. G512 X — це перша клавіатура яка створена, щоб адаптуватися до стилю гри.Головні інновації G512 X:• Dual Swap: Клавіатура має 39 позицій для гібридних TMR-перемикачів, де можна поєднувати аналогові та механічні світчі. У комплекті вже йдуть 9 магнітних аналогових світчів Gateron KS-20, зокрема для ігрових клавіш, таких як WASD.• Сенсори TMR: Завдяки використанню TMR-датчиків (Tunnel Magneto Resistance), клавіатура розпізнає не тільки натискання, а і його глибину. Це дозволяє призначати різні дії залежно від сили натискання клавіші — функція, актуальна для шутерів, автосимуляторів та інших ігор, де важлива точність.• True 8K із затримкою лише 0,125 мс забезпечує практично миттєву реакцію.• Multipoint Action із використанням SAPP-кілець: Використовуючи спеціальні кільця SAPP, можна призначити дві різні дії на одну клавішу. Наприклад: злегка натиснути, щоб підготувати гранату, і глибше натискання, щоб її кинути — усе одним плавним рухом.• Dual Dials: повністю налаштовувані апаратні елементи керування, які дозволяють перетворити клавіатуру на індивідуально налаштований центр керування.Клавіатура доступна у двох форм-факторах — 75% та 98%, у чорному та білому кольорах. Вона доповнює лінійку пристроїв серії G5, працюючи в парі з мишею G502 X Plus та гарнітурою G522 LIGHTSPEED.

Додаткові зручності включають яскраву RGB-світлову панель (lightbar) з PVD-покриттям і динамічними світловими ефектами, а також вбудований відсік на задній панелі для зберігання аксесуарів (пулерів, додаткових світчів та кілець SAPP).

Окремо доступна акрилова підставка для зап’ясть, яка підвищує комфорт під час тривалих ігрових сесій.

Ігрова клавіатура G512 X з'явиться у продажу в Україні з 11 травня 2026 року.