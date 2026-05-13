В Израиле создана рабочая группа по предотвращению распространения хантавируса

13 мая 2026, 15:45

Министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мири Регев поручила гендиректору ведомства возглавить рабочую группу для изучения обнаруженного нового хантавируса.

Совместно с представителями Минздрава будут рассмотрены шаги по предотвращению распространения этого вируса на территорию Израиля через порганпереходы или на прибывающих самолетах.



В то же время премьер Франции Лекорню сообщил, что у одного из французских пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, появились соответствующие симптому. По его словам, все 5 граждан страны помещены на карантин.

