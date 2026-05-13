В Украине связали инциденты с дронами в Латвии с действиями российской РЭБ

13 мая 2026, 15:15

Глава МИД Украины Сибига обсудил с латвийской коллегой Браже недавние инциденты с дронами в Латвии.

По данным расследования, причиной произошедшего стали действия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые преднамеренно отклоняли украинские дроны от намеченных целей на территории РФ.



Украинская сторона подтвердила готовность сотрудничать с государствами Балтии и Финляндией для предотвращения подобных случаев, включая участие украинских специалистов.



Как подчеркнули в Киеве, цель такого взаимодействия - обеспечение максимальной безопасности Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии за счет противодействия российской агрессии и усиления защиты воздушного пространства союзников.