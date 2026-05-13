Индия отказывается от российского СПГ из-за американских санкций — Reuters

По данным источников агентства, танкер Kunpeng, перевозивший подсанкционный российский сжиженный природный газ, изменил курс после того, как переговоры с Индией сорвались.

По словам источника, судно отслеживали, несмотря на то, что документы указывали на нероссийский характер груза. Сейчас танкер находится вблизи сингапурских вод, пункт назначения не указан.



Агентство указало, что эта ситуация показывает, как Индия, крупный покупатель энергоресурсов, пытается соблюсти тонкий баланс. С одной стороны, она покупает российскую нефть, но с другой, избегает покупок российского СПГ, поскольку он находится под санкциями США, и эти поставки сложнее скрыть от спутникового отслеживания.

