13 мая 2026, 16:15

Украина работает с 20 странами над соглашениями по дронам

Ок. 20 стран участвуют в работе над Drone Deals (соглашения по дронам) на разных этапах: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты; с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей.



Об этом заявил Зеленский.



Президент добавил, что благодаря этим соглашениям Украина уже получила необходимый объем топлива. По его словам, также ожидаются и «весомые финансовые результаты». «Кроме Ближнего Востока и Залива, Южного Кавказа и Европы, вскоре откроем такое новое сотрудничество в сфере безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью света. Готовим новости - позитивные для Украины», - отметил Зеленский.

