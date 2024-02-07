Чому важливо проводити тестування на проникнення (pentest, penetration test)

7 февраля 2024, 11:05

Порушення безпеки та будь-які пов’язані з цим збої часто призводять до прямих фінансових втрат, загрожують репутації організацій, підривають лояльність клієнтів, викликають негативний відгук в суспільстві та загрожують значними штрафами.

Досвідчені керівники ІТ та безпеки регулярно замовляють тести на проникнення, оскільки вони надають надзвичайно детальну інформацію про загрози безпеці. Це дає змогу завчасно виправляти критичні недоліки безпеки, пом’якшувати їх до того, як зловмисники їх використають, і уникати будь-яких витрат на простої в робочому процесі.

Тестування на проникнення (пентест, penetration test) оцінює здатність вашої організації захищати свої мережі, програми, кінцеві точки та користувачів від зовнішніх або внутрішніх спроб обійти засоби контролю безпеки та отримати неавторизований або привілейований доступ до захищених активів.

Результати тестів перевіряють ризики, пов’язані з певними вразливими місцями системи безпеки або несправними процесами.

У двох словах, коли експерти з безпеки проводять тести на проникнення, вони імітують кібератаки, намагаючись виявити та безпечно використати вразливі місця системи компанії. Пентестери роблять це без шкоди для доступності систем і конфіденційності інформації, щоб компанія продовжувала працювати у звичайному режимі.

До речі, питання безпеки турбує багатьох замовників: “Чи безпечний тест на проникнення? Чи може це якось порушити мій бізнес?”.

Команда ESKA має значний досвід у сфері інформаційної безпеки, зокрема з тестуванням на проникнення, тому випадків із порушення системи або її недоступності в нас не буває. Крім цього, black box penetration test (тестування чорного ящику) не вимагає доступів до ІТ-інфраструктури замовника і є абсолютно безпечним.

Регулярне проведення пентестінгу дозволяє організаціям ефективніше передбачати нові ризики безпеці та запобігати несанкціонованому доступу до критично важливих систем і цінної інформації.

Виявити критичні вразливості у вашому середовищі

Одна справа запустити автоматичне сканування та отримати звіт з переліком вразливостей і з рівнем їхньої небезпеки, при цьому отримати купу false positive, які сканер перевірити не може. А зовсім інша річ — використати помилку та виявити глибину проблеми та з’ясувати, яку саме інформацію можна було б розкрити, якщо цією помилкою скористався б хакер.

Скануючи операційні системи, мережеві пристрої та прикладне програмне забезпечення, сканер визначає відомі та невідомі вразливості в тестованому середовищі та створює звіт із переліком знайдених вразливостей у порядку критичності.

Проте тест на проникнення піде на крок далі, ніж оцінка вразливості. Він призначений для визначення способів використання виявлених вразливостей, "щоб довести (або спростувати) реальні вектори атак на ІТ-активи організації, дані, людей та/або фізичну безпеку.

Іншими словами, penetration test допоможе вам зрозуміти, якою мірою вразливі місця вашої організації потенційно можуть бути використані хакерами. А у звіті обов’язково будуть надані рекомендації щодо посилення вашої безпеки.

Розставити пріоритети та вирішити ризики

Добре виконаний penetration testing надає детальний огляд вразливостей вашої організації, які можуть бути використані хакерами, і містить дієві рекомендації щодо того, як можна оптимізувати рівень захисту в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективах. Виявлені вразливості перераховані в порядку: а) того, наскільки легко їх можна використати, і б) їхнього впливу на організацію в разі використання.

Дотримуючись так званого підходу "пріоритезації, орієнтованого на ризик", керівники інформаційної безпеки зможуть визначати пріоритетність цих ризиків на основі їх критичності, планувати заходи щодо їх усунення та відповідно розподіляти ресурси безпеки. Наприклад, вони можуть спершу захотіти віддати пріоритет усуненню найбільш критичних вразливостей, які мають найбільший негативний вплив на організацію, і відкласти роботу над слабкими місцями, які мають невеликий вплив і які важче використати для зламу.

Дотримання галузевих стандартів і правил

Якщо ваша організація має відповідати певним галузевим стандартам і правилам, регулярне проведення тесту на проникнення є вашим першим кроком до досягнення відповідності. Найпоширенішими стандартами безпеки є ISO 27001, SOC 2, GDPR, NIST, HIPAA, стандарт безпеки даних індустрії платіжних карток (PCI DSS), який вимагає щорічного та постійного тестування на проникнення (у разі змін у системі).

Проводячи регулярні тести на проникнення, ваша організація демонструє належну обачність у сфері інформаційної безпеки та може уникнути великих штрафів за недотримання вимог.

Інформування керівництва про рівень ризику організації

Зараз, як ніколи, керівництво та рада директорів хочуть бути поінформованими про те, наскільки добре насправді захищена їхня організація від кібератак.

Хоча очевидно, що керівники не матимуть часу переглядати звіт про тестування на проникнення в повному обсязі, резюме та/або огляд висновків можуть надати їм цінну інформацію про стан безпеки їхньої організації в легкому для розуміння, не технічному вигляді.

Шукаючи надійного постачальника послуг безпеки для проведення тестів на проникнення, ознайомтесь з прикладом його звіту, щоб переконатися, що остаточний звіт містить відповідну інформацію як для технічного персоналу, так і для керівників.

Нарешті, pentest може надати докази щодо засобів контролю безпеки, які існують, і, отже, виправдовує продовження інвестування або виділення додаткових коштів на спеціалістів з кібербезпеки та відповідні технології.

Тестування на проникнення слід проводити регулярно раз на рік або раз на півроку, а ще краще раз на квартал, оскільки організація може відповідати вимогам сьогодні, а завтра бути скомпрометована, або, що ще гірше, скомпрометована вчора.

На додаток до регулярних аналізів і оцінок, які вимагають відповідність таким нормативним актами, як GDPR, PCI-DSS, pentest також слід проводити, коли:

Додано нову мережеву інфраструктуру або програми.

Застосовуються значні оновлення або модифікації до інфраструктури або програм.

Після того, як ви застосували виправлення безпеки або запровадили нові рішення безпеки, щоб дізнатися, чи їх було застосовано належним чином.

Коли ви переїжджаєте в інше офісне приміщення, яке передбачає нові технології та фізичні налаштування з новими проблемами безпеки.

Коли ви вносите важливі оновлення до внутрішніх політик і процедур, які за своєю суттю впливають на загальний рівень безпеки.

Після внесення змін до політик кінцевих користувачів.

Отже, що станеться, якщо ви не будете регулярно проводити процедуру penetration test свого бізнесу? Перш за все, ви залишаєте свої системи відкритими для атак будь-кого, хто знає, як використати знайдені вразливості. Крім того, ви можете порушити галузеві правила або навіть зіткнутися з судовим позовом, якщо ваші системи зламано та конфіденційні дані викрадено.

Нарешті, найбільш значним ризиком з усіх є вплив, який кібератака може мати на ваш прибуток. Нещодавнє дослідження IBM показало, що середня вартість витоку даних зараз становить 3,8 мільйона доларів, і це лише для середнього бізнесу. Вартість витоку даних може бути набагато вищою для великих компаній і може включати такі речі, як втрата бізнесу, шкода репутації та штрафи з боку регуляторних органів.

Отже, чому тестування на проникнення таке важливе? Простіше кажучи, через те, що pentest виявляє вразливості, які інші заходи безпеки можуть не виявити, це стає ще більш суттєвим, чим більшим є ваш бізнес. Наприклад, міжмережеві екрани та антивірусне програмне забезпечення можуть виявляти лише ті загрози, які відомі на момент встановлення. Постійно з'являються нові експлойти та атаки, тому покладатися лише на ці заходи недостатньо, щоб захистити свій бізнес від кібератак. Penetration testing забезпечує додатковий рівень безпеки, виявляючи ці вразливості, перш ніж вони можуть бути використані зловмисниками.

Компанія провайдер з кібербезпеки ESKA виконує різні види пентесту, такі як pentest мережі, веб та мобільних додатків, бездротових мереж, хмар, соціальна інженерія. Доречі, одним із важливих і актуальних видів пентесту на сьогодні є social engineering penetration testing – це тип тесту на проникнення, який зосереджується на вразливостях не ІТ систем, а саме людини. Такий підхід зміщує фокус на вразливі місця, виявлені в самій природі людини, наприклад цікавість, необачність, довіру та готовність допомагати іншим. Тактики пентесту соціальної інженерії можуть включати фішинг, вішинг, використання викрадених облікових даних, відключення USB, видавання себе за іншу особу та багато іншого. Таким чином пентестери виявляють потенційні слабкі сторони людської інфраструктури будь-якої організації, зрештою зміцнюючи її захист від загроз.

Підсумовуючи, пентест (penetration testing) є важливою частиною стратегії кібербезпеки будь-якого бізнесу. Як описано вище, існує багато причин для проведення регулярних тестів на проникнення у вашому середовищі. Pentest може виявити вразливі місця вашої системи, допомогти вам визначити пріоритети дій для усунення вразливостей, полегшити дотримання суворих стандартів і правил, а також пояснити важливість витрат, пов’язаних з безпекою, перед керівництвом.

Виявивши та усунувши вразливі місця до того, як їх можна буде використати, ви можете зменшити ризик витоку даних і захистити свій бізнес від фінансових збитків. Якщо ви ще виконуєте тестування на проникнення своїх систем, зараз саме час почати.