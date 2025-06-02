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2 июня 2025, 10:15

ТОП-5 популярних марок авто серед поляків

- Toyota — абсолютний лідер останніх років. Моделі: Corolla, Yaris, RAV4;
- Volkswagen
Моделі: Golf, Passat, Tiguan. 
Їх обирають за простоту обслуговування та доступні запчастини;
- Skoda
Моделі: Octavia, Fabia. Чеська якість, адаптована до польських умов;
- Hyundai / Kia
Моделі: i30, Tucson, Ceed. Добре оснащені, з гарантією і розумною ціною;
- Ford
Моделі: Focus, Mondeo, Kuga. Часто купують як вживані — хороше співвідношення ціни та якості.

-Понад 60% зареєстрованих авто — вживані, і більшість із них — з Німеччини.
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