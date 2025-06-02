2 июня 2025, 10:15

ТОП-5 популярних марок авто серед поляків

- Toyota — абсолютний лідер останніх років. Моделі: Corolla, Yaris, RAV4;

- Volkswagen

Моделі: Golf, Passat, Tiguan.

Їх обирають за простоту обслуговування та доступні запчастини;

- Skoda

Моделі: Octavia, Fabia. Чеська якість, адаптована до польських умов;

- Hyundai / Kia

Моделі: i30, Tucson, Ceed. Добре оснащені, з гарантією і розумною ціною;

- Ford

Моделі: Focus, Mondeo, Kuga. Часто купують як вживані — хороше співвідношення ціни та якості.



-Понад 60% зареєстрованих авто — вживані, і більшість із них — з Німеччини.

