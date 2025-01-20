20 января 2025, 8:45

США таємно вклали $1,5 млрд у виробництво дронів в Україні, - The New York Times

Видання з посиланням на розсекречені документи про надану Україною військову допомогу пише, що підтримка США була спрямована на допомогу Україні у розробці БПЛА нового покоління, а також розвиток революційних методів ведення військ.

Також зазначено, що американські співробітники допомагали українським військовим у розробці програми виробництва дронів.

Американські чиновники зазначають, що завдяки підтримці США Україна змогла розпочати виробництво дронів нового покоління на своїй території та згодом розширити його.
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