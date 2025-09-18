Як українцям отримати "Блакитну карту" ЄС

18 сентября 2025, 10:45

Тимчасовий захист у Європі поступово завершується, тож варто думати про довгострокові варіанти легалізації. Один із найперспективніших — EU Blue Card.

Що це таке?

«Блакитна карта» — дозвіл на проживання і роботу для висококваліфікованих спеціалістів з-за меж ЄС.



Переваги:

• 2–4 роки легального перебування з можливістю подовження

• автоматичне возз’єднання сім’ї

• легше змінювати роботодавця

• мобільність між країнами ЄС

• статус «висококваліфікованого спеціаліста»



Умови для отримання:

• трудовий контракт або офіційна пропозиція роботи (мінімум на 6 міс.)

• диплом або 5 років досвіду у професії

• зарплата від 1–1,5 середньої по країні

• подача документів у національні міграційні органи



Відмінності від робочого ВНЖ:

•вищі вимоги до зарплати й кваліфікації

• легше переходити на нову роботу

• після кількох років простіше переїхати в іншу країну ЄС