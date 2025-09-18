Як українцям отримати "Блакитну карту" ЄС

Тимчасовий захист у Європі поступово завершується, тож варто думати про довгострокові варіанти легалізації. Один із найперспективніших — EU Blue Card.
Що це таке?
«Блакитна карта» — дозвіл на проживання і роботу для висококваліфікованих спеціалістів з-за меж ЄС.
Переваги:
• 2–4 роки легального перебування з можливістю подовження
• автоматичне возз’єднання сім’ї
• легше змінювати роботодавця
• мобільність між країнами ЄС
• статус «висококваліфікованого спеціаліста»
Умови для отримання:
• трудовий контракт або офіційна пропозиція роботи (мінімум на 6 міс.)
• диплом або 5 років досвіду у професії
• зарплата від 1–1,5 середньої по країні
• подача документів у національні міграційні органи
Відмінності від робочого ВНЖ:
•вищі вимоги до зарплати й кваліфікації
• легше переходити на нову роботу
• після кількох років простіше переїхати в іншу країну ЄС