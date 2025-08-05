Нова гарантія від ASUS – рік захисту від випадкових пошкоджень безкоштовно

5 августа 2025, 14:15

Компанія ASUS представляє унікальну програму для нових власників ноутбуків ASUS в Україні.

Відтепер кожен покупець, який придбає ноутбук ASUS і зареєструє пристрій протягом 90 днів з дати купівлі, отримує можливість протягом року безкоштовно користуватися додатковою гарантією ASUS Perfect Warranty. Ця гарантія покриває ремонт пошкоджень, на які не поширюються умови стандартної гарантії ASUS, зокрема ненавмисні пошкодження з вини користувача.



Програма, що діє для ноутбуків, придбаних в період із 1 липня до кінця року, розрахована на те, щоб дрібні неприємності не перетворювалися на значні витрати для власників пристроїв. Захист розповсюджується зокрема на такі випадки: випадкове потрапляння рідини, перепади напруги в електромережі, випадкові падіння чи удари. Це вигідна можливість для користувачів, адже середня економія на ремонті, за оцінками ASUS, може складати близько 5500 грн.



Як скористатися програмою?

Щоб отримати річну безкоштовну гарантію ASUS Perfect Warranty, необхідно виконати три прості кроки:



Створити або увійти в наявний обліковий запис ASUS.

Зареєструвати ноутбук у системі ASUS протягом 90 днів з моменту придбання через особистий кабінет користувача, утиліти MyASUS або Armoury Crate, сторінку ASUS Perfect Warranty або інший офіційний канал.

Користуватися всіма перевагами додаткового захисту.

Що покриває ASUS Perfect Warranty?



Ремонт пристрою у разі випадкового падіння, удару, залиття рідиною або перепаду напруги в електромережі.

Програма поширюється на нові пристрої ASUS, придбані у авторизованих партнерів ASUS в Україні в період із 1 липня до кінця року.

Гарантія діє протягом одного року з моменту купівлі пристрою та покриває один інцидент, пов’язаний із випадковим пошкодженням на рік для кожного продукту.

Після реєстрації серійного номера пристрою фахівці ASUS перевіряють заявку на відповідність умовам програми.

ASUS Perfect Warranty не поширюється на навмисні пошкодження, збитки, спричинені стихійними лихами, протиправними діями, неавторизованим втручанням тощо. Детальні умови програми та перелік підтримуваних моделей доступні на офіційній сторінці: https://www.asus.com/ua-ua/event/perfectwarranty/